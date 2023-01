Zaskakujący widok w Moskwie. Jest komentarz Kremla

- To pytanie powinno być skierowane do ministerstwa obrony kraju, to oni są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa państwa, a stolicy w szczególności, więc lepiej zapytać ministerstwo obrony o wszystkie środki, które są podejmowane - powiedział w piątek rzecznik prasowy Kremla, jak podaje agencja informacyjna TASS.