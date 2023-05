Chiny zgodziły się na surowy zapis dla Rosji. Co to oznacza?

Jak zauważa, we wspomnianym dokumencie zawarte jest wezwanie do współpracy Rady Europy i ONZ, a w nim akapit, w którym zaznaczono, że Rosja jest agresorem i trzeba współdziałać w duchu poszanowania integralności oraz suwerenności poszczególnych państw. - To jest to, co Chiny mówiły przez cały czas, więc to nie powinno dziwić. Choć z drugiej strony Chiny mogły się wstrzymać, a rezolucję, z tak surowym dla Rosji zapisem, przyjęły, co jeszcze od wybuchu wojny się nie zdarzyło - podkreśla ekspert.