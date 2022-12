Zaskakująco duża grupa. Nawet amatorzy "Wiadomości" nie wierzą w PiS

Przytłaczająca większość młodych (w wieku 18-29 lat) uważa, że PiS straci władzę w przyszłym roku. To aż 87 proc. najmłodszych wyborców. Zdecydowanie tak odpowiedziało aż 71 proc. badanych, a 16 proc. odpowiedziało raczej tak. Jedynie 11 proc. młodych nie wierzy, że PiS straci w przyszłym roku władzę. W pozostałych grupach wiekowych co najmniej połowa badanych uważa, że PiS straci władzę (oprócz grupy 40-49 lat, tam aż co czwarty respondent nie wiedział co odpowiedzieć).