Tego Kaczyński się nie spodziewał. Nieoczekiwane wsparcie opozycji

- Uważam, że najpierw sąd powinien zbadać, czy Kaczyński jest w stanie tyle zapłacić. To nie była żadna szkoda fizyczna czy materialna, to było pomówienie. Za to nie powinno być aż takiej kary. Powinno być symbolicznie 10-15 tysięcy złotych i to na cele społeczne. I tyle. Sąd powinien brać pod uwagę także majętność człowieka - dodał.