Zaskakujące wyznanie. "Reforma edukacji najbardziej uderzyła w Kościół"

- Uczeń ma prawo wyboru, czy chce chodzić na religię, etykę, czy w ogóle nie uczęszczać na te zajęcia - przyznaje ks. Damian Wyżykiewicz. Duchowny, który został Nauczycielem Roku, stwierdza też że reforma edukacji znacząco wpłynęło na wspólnotę. - Najbardziej uderzyła w Kościół - przyznaje wprost.

Według księdza Wyżykiewicza, aby zmienić system, potrzeba wieloletniego namysłu, natomiast w tym przypadku "wszystko zrobiono w roku". - I to uderzyło we wszystkich, przecież reforma doprowadziła do zamknięcia gimnazjów katolickich. Zniknęły w jeden dzień, a zgromadzenia i zakony inwestowały w nie latami. Ale one sobie poradzą. Stracili na tym uczniowie - ocenił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".