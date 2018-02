Zaskakujące wyznanie księdza w TVP. "Trudno będzie patrzeć z sympatią na Żydów"

Nie minął nawet tydzień od kiedy TVP musiała przepraszać za antysemickie treści, a już ma do tego kolejną okazję. Gość programu "Salon polityczny" ksiądz Henryk Zieliński otwarcie wyznał, że jego niechęć do Żydów rośnie.

"Salon dziennikarski" to program emitowany na TVP, w którym zaproszeni omawiają najważniejsze polityczne wydarzenia zeszłego tygodnia. Bez wątpienia za takie można uznać kryzys dyplomatyczny w stosunkach pomiędzy Polską, a Izraelem wywołany przez nowelizację ustawy o IPN . Jej zapisy zakładają karanie za twierdzenie, że naród polski odpowiada za zbrodnie z czasów II wojny światowej . Izrael uważa, że Polacy chcą w ten sposób wymazać z historii fakt, że dopuszczali się mordowania Żydów.

ZOBACZ WIDEO: Ambasador Izraela przyznaje: to najwiekszy dołek w naszych relacjach

W czasie obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz ambasador Izraela Anna Azari nawiązała do tematu mówiąc, m.in. że "rząd Izraela odrzuca tę nowelizację" i jest ona "traktowana jako możliwość kary dla świadectw ocalałych z Zagłady". Postawa Azari wobec ustawy wzbudziła niechęć jednego z gości programu ks. Henryka Zielińskiego, naczelnego tygodnika "Idziemy". - To co zrobiła ambasador Izraela powoduje, że trudno mi będzie patrzeć z życzliwością i sympatią na Żydów - wyznał ksiądz.