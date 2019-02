Zaskakujące wyniki sekcji zwłok 40-latka. Miał prawie 11 promili alkoholu we krwi

Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przygotował ekspertyzę dotyczącą nagłego zgonu 40-latka z Małopolski. Mężczyzna nie obudził się po imprezie. Biegli ustalili, że miał 10,92 promila alkoholu we krwi.

- Na pewno nie doszło tutaj do żadnej pomyłki. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie podał, że mężczyzna miał po śmierci 10,92 promila alkoholu we krwi. Cyfra ta została też zapisana w dokumencie słownie - powiedział w rozmowie z portalem gorlice.naszemiast.pl Tadeusz Cebo, szef gorlickiej prokuratury.

40-latek poszedł spać i już się nie obudził. Śledczy ustalili, że przed powrotem do domu był na imprezie w Ropicy Polskiej. Koledzy, którzy z nim pili, powiedzieli że dołączył do nich, gdy był już pijany. Przyniósł ze sobą butelkę 93-procentowego denaturatu, z której co chwila popijał.