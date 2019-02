Policja szuka pilota awionetki. Leciał zbyt nisko nad S3

Funkcjonariusze poszukują pilota awionetki odpowiedzialnego za niebezpieczny lot, do którego doszło nad S3. Mężczyzna szybował zbyt nisko nad drogą i mógł doprowadzić do wypadku.

Do zdarzenia doszło niedzielę, w województwie lubuskim. Pilot leciał nad trasą S3 w okolicach Trzebiszewa, między Gorzowem a Skwierzyną. Maszynę miał podrywać tylko i wyłącznie, gdy zbliżał się do wiaduktów. Część z kierowców myślała, że dojdzie do awaryjnego lądowania, zwalniani i zjeżdżali na prawą stronę.