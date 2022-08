Zaskakujące słowa Trumpa: Ukraina powinna zrezygnować z Krymu

"Putin wszystko przejmie"

Teraz, jak mówi Trump, Putin prawdopodobnie nie chce się układać. Według niego znacznie trudniej będzie wynegocjować porozumienie z rosyjskim przywódcą. - On bombarduje tam wszystko. Cóż, to znaczy, wszystko tam przejmie. I bardzo, bardzo smutno jest widzieć, co się dzieje z Ukrainą. To bardzo, bardzo smutne - mówi były prezydent USA w nagraniu.