Zaskakujące słowa Dudy. "Prezydent nie dorósł do swojej roli"

Nie milkną echa głośnej wypowiedzi Andrzeja Dudy na temat rządu Donalda Tuska. W wywiadzie dla Telewizji Republika prezydent stwierdził, że rządzący w Polsce są "niedołęgami". - Były pieniądze. Gdzie są? Albo mamy do czynienia z ludźmi, którzy pozwalają kraść i uczestniczą w tym procederze, albo pozwalają kraść, bo nie umieją sobie poradzić - mówił. - Niestety pan prezydent całkowicie nie dorósł do swojej roli - oświadczyła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Katarzyna Lubnauer (KO). Wiceministra edukacji nawiązała też do sporu między Andrzejem Dudą, a resortem spraw zagranicznych o nominacje ambasadorskie. - To pokazuje pewną małość pana prezydenta i pokazuje również, że on cały czas gra na interesy PiS-u, a nie Polski - oceniła. Lubnauer przekonywała, że brak ambasadora w jakimś kraju, oznacza "obniżenie pozycji dyplomatycznej Polski".

