Zaskakujące odkrycie w Peru. Tysiące niemieckich szczepionek na plaży

Tysiące szczepionek przeciwko grypie znaleziono na brzegu popularnej plaży Oquendo w Peru. Do nietypowego odkrycia doszło w trakcie akcji sprzątania plaż, którą prowadziła organizacja pozarządowa Vida. Aktywiści i wolontariusze zajęli się zbieraniem zalegających śmieci 5 października. W poniedziałek 10 października, za pośrednictwem mediów społecznościowych, organizacja poinformowała o zaskakującym odkryciu. Okazało się, że na plaży zalegają dziesiątki kilogramów igieł i strzykawek ze szczepionką. Szybko wyszło na jaw, że był to sprzęt medyczny pochodzący z niemieckiego laboratorium GlaxoSmithKline. Odkrycie wywołało skandal. Na miejscu pojawili się reporterzy z agencji Associated Press. Do sprawy odniosło się peruwiańskie ministerstwo zdrowia. Urzędnicy zapewnili, że nie mają nic wspólnego z zaskakującą "utylizacją" niewykorzystanych i dobrych szczepionek. W oświadczeniu podkreślono, że "rząd nie zaopatrzył się w ostatnim czasie w ten rodzaj szczepionek". Sprawa budzi duże kontrowersje, ponieważ część ze szczepionek miała ważność do 2025 r. i spokojnie mogła zostać wykorzystana w odpowiedni sposób.