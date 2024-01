Zaskakujące odkrycie służb za szafką. "Nawet 10 lat więzienia"

Myśleli, że nikt się nie dowie. Dąbrowscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zajmowali się uprawą konopi indyjskich. Policja weszła do domu jednego z nich, gdzie ujawniono specjalne pomieszczenie przystosowane do uprawy dużej ilości nielegalnego suszu. Jak widać na nagraniu udostępnionym przez policję, plantacja była sprytnie schowana. Wejście do niej było za szafką, na której stały m.in. talerze do codziennych potraw. "W wyniku przeszukania mieszkania podejrzanych, stróże prawa odkryli w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach aż 53 krzaki konopi indyjskich oraz gotowy susz marihuany, z którego można było przygotować blisko 700 działek dilerskich. Zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu będzińskiego w wieku 40 i 50 lat. Dodatkowo 40-letni mężczyzna posiadał nielegalnie rewolwer oraz pistolet gazowy" - przekazały służby w oświadczeniu. Mieszkańcy Będzina, na wniosek śledczych, zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 3 miesiące. Teraz grozi im do 10 lat więzienia.