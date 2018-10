Zaskakujące doniesienia o przyszłości Patryka Jakiego. Zaszył się i nie komentuje

Patryk Jaki może dostać nowe zadanie: pociągnąć listę PiS w jednym z regionów do Parlamentu Europejskiego. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że rządząca partia jest bliska podjęcia takiej decyzji ws. wiceministra sprawiedliwości.

Choć Patryk Jaki poniósł porażkę w starciu z Rafałem Trzaskowski to jednak stał się rozpoznawalną twarzą obozu Jarosława Kaczyńskiego. W PiS nie brakuje ocen, że trzeba to wykorzystać to podczas walki o mandaty w Brukseli. Jaki ma pomóc PiS w wyborach do PE - wyjaśnia dorzeczy.pl.