Zaskakująca wypowiedź Hołowczyca. To powiedział o Dawidzie Kubackim

Stanowisko rajdowca wzbudziło niemałe zamieszanie w sieci. Internauci szybko powiedzieli, co myślą o stanowisku Hołowczyca. "Takiej wypowiedzi po Hołku się nie spodziewałam, to był mój ulubiony sportowiec, ale teraz dużo stracił w moich oczach" - przyznaje jedna z komentujących. "Mówiąc pół żartem, nawet Rocky był przy swojej Adriannie w jej najcięższych chwilach. Czyżby Hołek myślał o aktorstwie? Bo to aktor podobno ma grać do końca, nawet jeśli otrzyma tragiczną wiadomość w trakcie sztuki" - dodaje kolejny internauta.