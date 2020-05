Zasiłek opiekuńczy. Problem z wypłatą świadczenia?

Zasiłek opiekuńczy. Niejasne przepisy

Zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. Dzięki temu świadczenie miało przysługiwać do połowy czerwca rodzicom dzieci w wieku do 8 lat. Niestety, pojawił się problem. Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) nie wskazuje rodziców dzieci do 8. roku życia jako uprawnionych do tego świadczenia. Do zasiłku opiekuńczego uprawnieni są natomiast tylko rodzice dzieci z niepełnosprawnością.