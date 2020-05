Zasiłek opiekuńczy. Nie wszyscy go dostaną

Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany dłużej, niż wcześniej zakładano. Rząd po raz kolejny wydłużył okres, w jakim rodzicom lub opiekunom dziecka przysługuje prawu do zasiłku opiekuńczego. Nie wszyscy jednak go dostaną.

Zasiłek opiekuńczy. Do kiedy będzie wypłacany?

Do kiedy będzie wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców w ramach tarczy antykryzysowej? Dotychczasowe przepisy informowały, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 24 maja. Według nowego rozporządzenia rządu, prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wydłużone do 14 czerwca.

Zasiłek opiekuńczy. Kto go dostanie?

25 maja nastąpi częściowe otwarcie szkół, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze dla uczniów klas 1-3. Nie wszyscy rodzice jednak zdecydują się połać dziecko do szkoły. Mają do tego prawo. W tym przypadku powrót do szkoły nie jest obowiązkowy. gdy rodzic / opiekun uzna, że szkoła nie jest w stanie zapewnić jego dziecku odpowiedniej opieki i zabezpieczenia przed koronawirusem, nie musi wysyłać malucha do szkoły. Podobnie jest w przypadku przedszkoli, których otwarcie co prawda umożliwiono już od 6 maja, ale nie wszystkie placówki jeszcze funkcjonują.

W sytuacji, gdy dziecko w wieku do 8 lat nie ma możliwości uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły, rodzic, który się nim opiekuje w domu, może otrzymać zasiłek opiekuńczy. Według przepisów zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, które nie mogą uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły, ani nie może nad nimi sprawować opieki inny członek rodziny lub niania.

Oznacza to, że rodzice, którzy nie pójdą do pracy i zostaną z dzieckiem w domu, mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. W sytuacji, gdy np. żłobek, przedszkole czy klub dziecięcy z uwagi na spore ograniczenia w funkcjonowaniu nie może zapewnić odpowiedniej opieki, rodzic może nadal pobierać zasiłek opiekuńczy. Nie dłużej jednak niż do 14 czerwca. W drugiej połowie przyszłego miesiąca zasiłek opiekuńczy nie będzie już wypłacany.

Z kolei rodzice, którzy mogli wrócić do pracy, ponieważ ich dziecko może już uczęszczać do przedszkola lub będzie chodziło do szkoły po 25 maja, nie otrzymają już zasiłku opiekuńczego.