Zasiłek dla bezrobotnych. Co z podwyżką do 1200 zł brutto?

Zasiłek dla bezrobotnych - podwyżka o 20 zł

W ramach corocznej waloryzacji podniosła się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. W tym roku jest to niecałe 20 zł (dokładnie 19,90 zł Tyle więcej dostaną osoby bezrobotne. Co w takim razie z zapowiadaną przez rząd podwyżką zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1200 zł brutto?