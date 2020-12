"Zasadzka na sprawiedliwego". Elita broni Jana Pawła II. "Przekroczono granicę"

"Zasadzka na sprawiedliwego" to reportaż Polsat News o Janie Pawle II. W materiale Dziennikarki Magdaleny Ziętkiewicz głos zabrało wiele osób, które osobiście znały papieża Polaka. Chodzi o opublikowane końcem listopada "List profesorów" oraz "List byłych opozycjonistów".

"Zasadzka na sprawiedliwego". Uczeni i opozycjoniści w obronie Jana Pawła II

W opinii wielu rozmówców papież Jan Paweł II mógł nie mieć pojęcia o tym, że kard. McCarrick dopuszczał się przestępstw seksualnych. - Czytałam dokumenty dotyczące sprawy kard. McCarrica. Tam nie ma ani słowa o tym, by coś wskazywało na winę Jana Pawła II. Ja myślę, że postać tak święta, jak Jan Paweł II, że mogło jej nie przyjść do głowy, że może istnieć takie misterium zła - tłumaczyła w reportażu dr hab. Barbara Kwiatkowska z UKSW.

W reportażu "Zasadzka na sprawiedliwego" zaznaczono, że dopiero w 2017 roku osoby, które znały hierarchę, poczuły się "ośmielone", by ruszyć sprawę kard. Theodore'a McCarricka. Autorka materiału dodaje, że przynajmniej do 2006 roku nie było dowodów na przestępstwa byłego kardynała - oznacza to, że pojawiły się dopiero po śmierci Jana Pawła II.