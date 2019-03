Zarzuty pod adresem Polskiego Radia. Jest reakcja Piotra Semki

Olena Babakowa opisała kuriozalną sytuacje przed programem Polskiego Radia. Ukraińska dziennikarka miała zostać wyproszona. Teraz głos zabrał Piotr Semka, który tłumaczy decyzję zarządu.

Wszystko zaczęło się od zaproszenia od Piotra Semki do udziału w audycji "Klub Trójki" o wyborach na Ukrainie. Jednak, gdy Oleny Babakowa przyjechała na miejsce, została wyproszona. Dziennikarka opisała całe zdarzenie na Facebooku. "Sytuacja jest tak absurdalna i upokarzająca, że chce mi się to płakać, to się śmiać" - czytamy w jej poście.