Ludzie oddają zabawki do lombardu z biedy? "Bzdura. Odkąd jest 500+, stać ich na nowe"

Zdjęcie z zabawkami na wystawie lombardu obiegło internet. - Ludzie nie oddają tego z biedy. Pozbywają się zabawek, bo kupują nowe. 500+ sprawiło, że tracę klientów – mówi Wirtualnej Polsce Jacek Charkowski, właściciel największej sieci lombardów w Polsce, w tym tego, w którym powstało głośne zdjęcie.

Właściciel 700 lombardów i komisów w Polsce twierdzi, że taka sytuacja to w ostatnich latach prawdziwa rzadkość. – To bzdura. Odkąd wprowadzono 500+ praktycznie nie ma już takich przypadków. Ludzie przynoszą do nas dużo zabawek, ale tylko dlatego, że chcą się ich szybko pozbyć, dzieci już z nich wyrosły lub kupują im ciągle nowe – mówi Charkowski. I dodaje: - Żadne dramatyczne historie za tym nie stoją. Tym bardziej, że za maskotkę można dostać kilka, kilkanaście złotych. Obserwuję raczej tendencję, że rodziny, które pobierają 500+, rezygnują z pracy i dorabiają do świadczenia, odsprzedając niepotrzebne już zabawki.