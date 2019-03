Kuriozalna sytuacja przed programem w Polskim Radiu. Relacja dziennikarki

"Sytuacja jest tak absurdalna i upokarzająca, że chce mi się to płakać, to się śmiać" - pisze na swoim profilu na Facebooku dziennikarka Olena Babakova. Opisuje zdarzenie w Polskim Radiu. Zarząd miał nie zgodzić się na jej udział w programie.

"Życie potrafi człowieka zaskoczyć, niestety nie zawsze przyjemnie. Opisana niżej sytuacja wydarzyła się wczoraj wieczorem, ale dopiero emocjonalnie się pozbierałam by o tym mówić" - zaczęła swój wpis Olena Babakova.

Sytuacja dotyczyła zaproszenia od Piotra Semki do udziału w audycji "Klub Trójki" o wyborach na Ukrainie. Jednak, gdy przyjechała na miejsce, została wyproszona.

Jak relacjonuje Babakova, pomiędzy redaktorem radia a wydawcą doszło do rozmowy, z której wynikało, że zarząd nakazał odwołanie dla niej zaproszenia.

Wyproszona na korytarz

"Redaktor Semka dopytuje się: Kim pani jest?, Gdzie pani wcześniej pracowała? Dlaczego pani zdaniem nie może pani wejść do studia?" - relacjonuje dziennikarka. Tej sytuacji mieli przyglądać się także inni goście zaproszeni do programu.

Babakova informuje, że pracowała w Polskim Radiu w latach 2011-2016, ale rozwiązano z nią umowę za porozumieniem stron w ramach restrukturyzacji. Według niej decyzja o niedopuszczeniu jej do udziału w programie była podyktowana personalną niechęcią.

Zmiana decyzji

W końcu Semka zdecydował, że zostanie ona wpuszczona do studia. Potem została pouczona, żeby nie mówiła nic o radiu.

"Chociaż to ja jestem pokrzywdzona, ciągle myślę co ja mogłam zrobić inaczej, a może jednak wyjść, a może coś powiedzieć na antenie by pokazać, jakie sytuacji mają miejsce" - pisze kobieta.