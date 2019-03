Straż sejmowa znów wyrzuca dziennikarzy. Pod presją zmienia decyzję

Straż Marszałkowska zakazała dziennikarzom w Sejmie przebywania w korytarzu przy siedzibie klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. To kolejne działania podjęte przez Sejm, by ograniczyć pracę dziennikarzy. Wszystkiemu winna jest... tablica "Układ Kaczyńskiego", stojąca przy biurze klubu PO.

– Za to, co zrobił poseł Marek Suski, ktoś musiał zostać ukarany. Padło na komendanta Straży Marszałkowskiej – komentuje wicemarszałek Kidawa-Błońska.

A dziennikarze nie kryją oburzenia. "Najpierw ściąga się tablicę, którą nikt się już nie interesował, później odwołuje szefa Straży Marszałkowskiej, teraz zabrania dziennikarzom nagrywania pod klubem PO w Sejmie. Świetny antyporadnik PiS-u dla innych partii, jak stworzyć kryzys z niczego. I jeszcze go podkręcać" – stwierdził Marcin Makowski z WP i "Do Rzeczy".

"Powiedzmy to sobie wprost. To, w jaki sposób PiS od prawie 4 lat traktuje Sejm, to wielki absurd. Od partii, która do wyborów szła z umiłowaniem państwowości, wymaga się więcej niż tworzenia z wielowiekowej instytucji prywatnego folwarku – dodaje Roch Kowalski z TOK FM.