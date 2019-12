Zarzuty dla byłego posła PiS. Miał okradać PCK

Nawet 20 lat grozi byłemu posłowi PiS. Usłyszał cztery zarzuty. Miał między innymi wykradać ubrania z kontenerów PCK.

"Wrzucałeś używaną odzież do popularnych kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża z myślą, że wspierasz ubogich i działalność PCK? Nic bardziej mylnego! Ubrania wykradał wrocławski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Potem były sprzedawane sklepom z używaną odzieżą" - donosi "Gazeta Wrocławska".

Jak czytamy, zawartość kontenerów PCK kupowała firma Wtórpol ze Skarżyska-Kamiennej. Jednak zamiast do niej część ubrań była sprzedawana sklepom z odzieżą używaną, a pieniądze trafiały do prywatnych kieszeni osób z kierownictwa dolnośląskiego oddziału PCK, w tym do Piotra B.