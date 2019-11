Skandal w PCK. Kolejny działacz PiS z zarzutami

Kolejny działacz PiS usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym okradania dolnośląskiego PCK. Jerzy S. to były radny poprzedniej kadencji wrocławskiej rady miejskiej. W PCK pod rządami polityków PiS zatrudniony był jako kierowca. Prokuratura zarzuca mu m.in. kilkukrotny udział w kradzieży. Grozi mu do trzech lat więzienia.

O zarzutach dla Jerzego S. informuje wyborcza.pl. - Nie czuję się winny, ale wyjaśniać sprawę będę, gdy przyjdzie na to czas. Teraz nie czuję się na siłach - powiedział portalowi Jerzy S.

O możliwym udziale działacza PiS w aferze media donosiły już we wrześniu ub. roku. Jeden z byłych pracowników Czerwonego Krzyża mówił wtedy dziennikarzowi "Wyborczej": "Wykradane z kontenerów ciuchy sprzedawane były potem m.in. w nieistniejącym już lumpeksie należącym do znajomego Jerzego S. On dostawał z tego swoją działkę, przeważnie po kilkaset złotych od transakcji".