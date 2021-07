Zarzuty dla byłego agenta CBA. "Na przesłuchanie przyjechał zakuty w kajdanki"

Z prokuratorskimi zarzutami nie zgadza się pełnomocnik Wojciecha Janika. – Orzecznictwo w sprawie stawiania zarzutów fałszywego oskarżania mówi zupełnie co innego. Żeby postawić komuś zarzuty, cały materiał dowodowy musi być poddany procesowej ocenie. Kiedy to my zawiadomiliśmy prokuraturę o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez obecnego szefa CBA, odmówiono nam wszczęcia postępowania. Zeznania mojego klienta nie zostały więc poddane obróbce procesowej, ani w postępowaniu przygotowawczym, ani procesowym. To oburzające, że sygnalista, jakim jest Janik, zostaje obecnie niszczony – mówi Wirtualnej Polsce mec. Beata Bosak-Kruczek.