Zarzut dla policjanta. Miał 1,8 promila, uderzył autem w zabytkową latarnię

Jak ujawniliśmy w poniedziałek, policjant w rozmowie z prokuratorem przekazał, że to nie on kierował samochodem, który roztrzaskał się o zabytkową latarnię na Placu Konstytucji w Warszawie. Z naszych informacji wynika, że nie wskazał nikogo, kto miałby siedzieć za kierownicą. A jedynie zaprzeczył, że to on kierował toyotą.