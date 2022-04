Zarzut dla nożownika z Poznania. Policja szuka świadków i kolejnych poszkodowanych

21-latek jeszcze w czwartek został zatrzymany przez poznańską policję. Okazało się, że był już wcześniej karany za włamanie i niszczenie mienia. Podczas zatrzymania był pijany, pobrano od niego krew do badań pod kątem obecności w organizmie substancji psychoaktywnych. Prokurator przesłuchał go dopiero w sobotę rano. Nożownik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 51-letniego mężczyzny. Napastnik przyznał się do winy. Trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.