Zarzucił wędkę. Nie spodziewał się tego, co złapie się na haczyk

Jeden z rybaków na jeziorze Miltona w Minnesocie musiał przeżyć szok. Podczas łowienia ryb przypadkowo doszło do incydentu z udziałem mewy. Linka od wędki zaplątała się w skrzydle ptaka, przez co zwierzę nie mogło swobodnie się poruszać. Na szczęście całe zdarzenie miało pozytywny koniec, ponieważ mężczyzna przyciągnął przerażoną mewę do łódki i w kilka sekund odwiązał ją od wędki. Po krótkiej chwili ptak był już wolny, natomiast rybak opowiedział całą historię lokalnym mediom. - W trakcie łowienia, nagle obok nas przeleciała mewa. Jej skrzydło wpadło w linkę. Później wszystko skończyło się szczęśliwie, ponieważ zwierzę zostało uwolnione i całe zdarzenie nie pozostawiło na niej żadnego szwanku - zdradził rybak.