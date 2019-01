Zarobki w NBP. PiS kluczy ws. ustawy o "jawności wynagrodzeń", prace nad projektem kuleją

PiS - mimo obietnic kierownictwa klubu parlamentarnego - nie przeforsowało na zakończonym właśnie posiedzeniu Sejmu projektu ustawy ws. "jawności zarobków" w Narodowym Banku Polskim. Ba, PiS nawet tego projektu... nie przedstawiło. - Bo go nie ma, nie jest nawet skończony - twierdzi źródło w partii.

Temat stał się dla PiS ogromnym problemem. Bo wyszło na jaw, że pracownicy w NBP na lukratywnych stanowiskach zarabiają pieniądze, które - delikatnie mówiąc - niekoniecznie są adekwatne do kompetencji tychże pracowników. I nie do wyobrażenia dla "zwykłych" Polaków. A ci pracownicy to bliskie współpracowniczki Glapińskiego, starego politycznego druha Jarosława Kaczyńskiego.

Nikomu się nie pali

Posłowie Platformy wnioskują o poszerzenie listy osób muszących składać oświadczenia majątkowe o członków NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim tj. dyrektorów departamentów, oraz oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Posłowie w projekcie ustawy chcą, by oświadczenia były jawne. Nowe przepisy zakładają, że opinia publiczna pozna zarobki jeszcze za 2018 rok, bowiem władze NBP miałyby obowiązek złożenia oświadczenia majątkowe do dnia 31 marca 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

- Gdyby kierownictwo chciało, to by nasz projekt przepchnęło. Ale temat jest niewygodny, a z tego, co wiem, nikomu się nie pali, by projekt ten do końca opracować - przyznaje źródło w PiS.