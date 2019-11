Zaręczyli się 11 listopada, pierwszy pogratulował im premier. Teraz Mateusz Morawiecki wybiera się na ich ślub

Expose Mateusza Morawieckiego to okazja do zaproszenia wyjątkowych gości do Sejmu. Na Wiejskiej pojawiła się para, która zaręczyła się podczas rządowego marszu z okazji Święta Niepodległości. Premier pogratulował im jako pierwszy, a teraz wszystko wskazuje na to, że pojawi się na ich ślubie.

Expose Mateusza Morawieckiego. Dostał zaproszenie na ślub (East News)

Mateusz Koszela oświadczył się swojej dziewczynie 11 listopada podczas rządowego marszu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z pierwszych, który im pogratulował, był premier Mateusz Morawiecki.

- Skąd pomysł? Uważam siebie za patriotę, kocham ojczyznę. 11 listopada, setna rocznica odzyskania niepodległości - to wyjątkowa data. Za naszego życia drugiego tak wielkiego wydarzenia niestety nie będzie. Wiedziałem, że to dla mnie wyjątkowy dzień, dlatego wszystko zaplanowałem sobie tak, by właśnie 11 listopada oświadczyć się. Wyszło tak, że stało się to na Marszu Niepodległości, który hołduje wartości, z którymi się utożsamiam - mówił Mateusz w rozmowie z portalem sprotowefakty.wp.pl.

Rok od tego wydarzenia Mateusz z Anetą pojawili się w Sejmie, gdy Morawiecki wygłaszał expose. Po wystąpieniu narzeczeni wykorzystali okazję, by zaprosić premiera na ślub, który ma odbyć się w maju. Polityk zapowiedział wstępnie, że pojawi się na tym wydarzeniu.

"Panie premierze, dziękujemy za spotkanie i raz jeszcze zapraszamy na nasz ślub" - napisał Mateusz na Facebooku, publikując wspólne zdjęcie.

Mateusz Koszela to inicjator akcji "Autostopem w świat sportu". Przejechał ponad 21 tysięcy kilometrów, przez całą Azję, docierając na Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej w Birmie. Koszela jest również autorem projektu "Podaj piłkę dzieciom": podczas podróży rozdał około pół tysiąca futbolówek w Kirgistanie, Kazachstanie, Laosie, Kambodży i Birmie.