Zapytano Morawieckiego wprost o dymisję. Premier uciekł od odpowiedzi

Podkreślił, że proponowane przez Radę działania z medycznego punktu widzenia były "jak najbardziej uzasadnione", jednak rząd przy podejmowaniu decyzji w sprawie SARS-CoV-2 uwzględnia również to, co jest w społeczeństwie "możliwe do zastosowania". - Musimy wyważyć różne racje – dodał.