Zapytaliśmy seniorów o udany związek. Odpowiedzi chwytają za serce

- Przyjaźń, taka prawdziwa przyjaźń. - Trzeba umieć znaleźć w jednej i drugiej osobie tę cierpliwość. Poza tym też wyrozumiałość. - Ślub to jest sprawa ambicji i honoru - mówili seniorzy z domu opieki Rezydencja Dąbrówka. W czasach wpływu technologii i znacznie szybszego życia, coraz więcej słyszy się o rozwodach czy związkach bez elementu miłości. Dziennikarz WP Jakub Bujnik rozmawiał o relacjach i sekrecie udanych związków z doświadczonymi seniorami z Rezydencji Dąbrówka, którzy zdradzili, czym dla nich jest prawdziwa miłość i to, co ich różni od współczesnej młodzieży. - U nas po wielu latach pożycia małżeńskiego nie było takiej sytuacji, że coś stanęło na ostrzu noża. Woleliśmy ewentualne nieporozumienia chować za innymi uczuciami, chociażby żartowaniem. - Swoboda ich opanowała. - Nie szuka się rozwiązania problemów. Nie wyobrażam sobie, by pobrać się bez miłości. Miłość to jest myślenie o drugim człowieku i taka ochrona drugiej osoby ze wzajemnością - ocenili seniorzy istotę związków małżeńskich. Czy obecne pokolenia są w stanie zbudować długie relacje, jak swoi dziadkowie? Obejrzyj materiał Jakuba Bujnika, by poznać sekret udanego związku.