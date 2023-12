Zapytaliśmy Polaków o zmiany w TVP. "Szataństwo po prostu"

Od kilku dni toczą się burzliwe walki o Telewizję Polską. Zapytaliśmy Polaków, co sądzą o tej sytuacji, a szczególnie o nowych wiadomościach emitowanych w TVP. Okazało się, że zdania są podzielone. Wiele osób cieszyło się z zachodzącej rewolucji, chwaląc obecny charakter TVP. - Są wypośrodkowani. Nie ma lepsi, gorsi. A było szambo, aż przykro - powiedziała jedna z zapytanych Polek. - Prali mózgi, prali, aż wyprali - dodała, opisując TVP za rządów PiS-u. Zdaniem kolejnej osoby Telewizja Polska przed zmianami była propagandą, mającą na celu dewaluację Donalda Tuska. - Czułem się w tym kraju, jakbyśmy byli w Korei, bo wiadomości nie były wiadomościami. Tam była tylko propaganda. Cały czas było, co PiS zrobił, a tak naprawdę oni nic nie zrobili. Oni tylko całe 8 lat jechali po Tusku - grzmiał rozmówca WP. - Tego szamba pisowskiego nie da się już znieść. Przeżyłam komunę, przeżyłam zmiany ustrojowe i to, co oni zrobili ze społeczeństwem, to jest przerażające - stwierdziła w podobnym tonie kolejna osoba. Ale nie brakowało głosów, popierających działania TVP za czasów PiS-u. - Teraz w ogóle nie oglądam. Po zmianach nowych nie oglądałam, bo tak się wkurzyłam, że zlikwidowali, że w ogóle nie oglądam - zarzekała się jedna z zapytanych kobiet. Inna osoba zaznaczyła, że dawniej wiadomości TVP "lepsze były. Teraz dzicz jakaś. Jakaś banda antypolska". Wśród niezadowolonych ze zmian osób pojawił się także argument, że na skutek rewolucji w TVP pojawił się bałagan. - Nie wiadomo, co się dzieje. Jakaś rewolucja. Szataństwo po prostu. Wcześniej był jakiś porządek, jakiś program, a teraz nie ma nic.

