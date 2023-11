Zapytaliśmy Polaków o Tuska. "Będziemy mieli cztery lata walki"

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnia "Sieci" stwierdził, że wobec PiS "realizowana jest specyficzna forma odwetu". Miał też dać do zrozumienia, że "Tusk nie będzie jego premierem" (takie zdanie pojawia się na okładce pisma). Słowa prezydenta wywołały poruszenie w sieci. Postanowiliśmy zapytać o nie Polaków w Jarosławiu na Podkarpaciu, który uważany jest za bastion PiS. - Nie podoba mi się to, bo się między sobą kłócą. Do niczego to nie doprowadza - powiedziała jedna z uczestniczek sondy ulicznej Wirtualnej Polski. - Nieładnie to wygląda, powinni się ugadać - mówił inny wyborca. Pojawiły się też ostrzejsze głosy. - Tusk chce zniszczyć Polskę - stwierdziła przeciwniczka lidera PO. - To się zaczyna rozkręcać, będziemy mieli cztery lata walki - usłyszeliśmy od innego napotkanego rozmówcy.