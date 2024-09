Zapytaliśmy o znaczenie zbiórki dla powodzian. "To obowiązek każdego obywatela"

- Moralnie to obowiązek każdego obywatela, żeby w sytuacji kryzysowej pomóc. - Każdy może znaleźć się w takiej sytuacji i solidaryzujemy się, dlatego pomagamy - stwierdzili nasi rozmówcy, gdy zapytaliśmy ich o wspieranie zbiórek dla powodzian. Sytuacje kryzysowe nie raz udowodniły, że wówczas Polacy mają silne poczucie wspólnoty i solidarności. Teraz historia znów zatoczyła koło. W całym kraju organizowane są zbiórki dla poszkodowanych w powodziach na południu kraju, gdzie wielu ludzi straciło dobytki swojego życia. Reporter WP Marek Gorczak pojawił się w jednym z miejsc na terenie Białegostoku, gdzie przeprowadzana była akcja z pomocą dla powodzian. Mieszkańcy Podlasia przyznali przed kamerą, dlaczego pojawili się w tym miejscu. - Nie chciałabym być na miejscu tych ludzi. Szkoda mi jest mi ich, co tam się działo u nich, gdzie oni mieszkają. - Współczuję ludziom bardzo. To może dopaść każdego z nas. - Smutek do tej całej sytuacji. Żal, że nie wyciągnięto wniosków. Każdy mógłby się znaleźć w takiej sytuacji - mówili mieszkańcy Białegostoku. Obejrzyj cały materiał, by dowiedzieć się też, jakie produkty warto podarować potrzebującym w tego typu akcjach.