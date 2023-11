Zapytaliśmy o PiS. Emerytce zaczęły lecieć łzy

PiS nie ma większości w parlamencie, pokazały to głosowania chociażby nad wyborem marszałków Sejmu i Senatu. Zapytaliśmy Polaków o to, co wydarzy się teraz w PiS. - Dopóki Kaczyński będzie tam, to jeszcze. Jak go zabraknie, to będą frakcje maleńkie - uważa mężczyzna. - Będzie walka na noże. Siekierek zabraknie, żeby podzielić się władzą - mówi inny. - Ja życzę im, żeby już nie wrócili. Widziałam pierwsze jaskółki odlotu Kaczyńskiego - mówi kobieta. - Będzie bieda dla emerytów - boi się inna. - PiS dojdzie do władzy po czterech latach - twierdzi z kolei mężczyzna, a inny dodaje, że "PiS się nie rozpadnie. Rozpadnie się koalicja". - Łzy mi lecą, że jeszcze PiS się tutaj kręci - płacze inna emerytka.