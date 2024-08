Zapytaliśmy o "największego Polaka". Ludzie nie gryźli się w język

Zapytaliśmy rodaków, kto według nich jest największym Polakiem. Reporter Wirtualnej Polski Jakub Bujnik przygotował kilka kandydatur. Wśród nich znaleźli się politycy tacy jak Lech Wałęsa, Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński, ale też papież Jan Paweł II. Na niego pytani wskazywali najczęściej. Na przygotowanej liście nie zabrakło również naszych sportowców jak Robert Lewandowski, czy Iga Świątek. - Największą postacią jest Lech Wałęsa. Niestety, miał małe wykształcenie, ale robił i zrobił to, co miał zrobić - mówi jeden z mężczyzn. Jednak nie dla wszystkich Wałęsa jest dobrym przykładem. - Raczej to jest niepoważny człowiek. Krzyczał "konstytucja" i gdzie teraz jest ta konstytucja według niego? - mówi nam inna osoba. Ten sam mężczyzna za to wskazał Jarosława Kaczyńskiego jako największego Polaka, ponieważ "dba o Polskę, jest prawdziwym patriotą, prawdziwym Polakiem". - Tak prywatnie to dobry człowiek. Oby więcej nam takich ludzi - stwierdził. Jedna z kobiet jako największego Polaka wskazała Donalda Tuska. Zwróciła uwagę na zmieniającą się sytuację geopolityczną i politykę międzynarodową i dlatego według niej premier jest "osobą, która trzyma rękę na pulsie". - Ten człowiek, wystarczy spojrzeć na niego, ale trzeba powiedzieć po imieniu. To jest zdrajca narodu polskiego - stwierdził inny mężczyzna zapytany o premiera Donalda Tuska.