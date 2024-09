Zapytaliśmy, jak obecnie żyje się w Polsce. "Dobrze, ale mogłoby być nieco lepiej"

- Uważam, że w Polsce żyje się bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie. Kraj bardzo spokojny i do życia przyjazny. - Nie ma co narzekać. Ludzie mają gorzej - mówili nasi rozmówcy, gdy zapytaliśmy ich o to, jak im się żyje w Polsce. Życie Polaków nad Wisłą to temat złożony, który zależy od wielu czynników, m.in. od regionu. Dlatego reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, jak to wygląda z perspektywy Podlasia. - Dobrze mi się żyje, ale mogłoby być lepiej. Pod względem finansowym i socjalnym. - Wcześniej trudno było. Ciężko było, musiałam na dwa, trzy etaty pracować. - Jest u nas dużo zamknięcia na inne sposoby myślenia, na inne kultury. Ta nasza religijność jest zbyt głęboka jak dla mnie. - Uważam, że mogłoby być nieco lepiej - stwierdzili nasi rozmówcy. Obejrzyj cały materiał z Białegostoku.