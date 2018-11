Zapytałem Ukraińców, kto winny: "Putin czy Poroszenko"? Odpowiedź szokuje

"Brutalna agresja Rosji" - grzmią od kilku dni nagłówki w Polsce. Od lewa do prawa niemal wszyscy upatrujemy winy w osobie prezydenta Federacji Rosyjskiej. Tym większe było więc moje zaskoczenie, gdy od Ukraińców usłyszałem dzisiaj: "Nie wiadomo, kto jest winny. Może Poroszenko".

- Co się tam u was dzieje? - pytam 34-letniego Andrija z okolic Lwowa. - Ciężko powiedzieć - odpowiada rozkładając ręce Ukrainiec.

"Nie mam czasu na śledzenie tego"

- Ale konflikt jest. Wojsko się mobilizuje, a amerykanie wysłali samoloty zwiadowcze. Rosjanie zatrzymali ponad 20 waszych marynarzy. Czyja to wina? - Może Poroszenko. Ja nie znam szczegółów, ale to wszystko ma związek z polityką. Ja z zachodu Ukrainy. Tam spokojnie - mówi Ołeksij.

- Ale wprowadzenie stanu wojennego, to chyba coś bardzo poważnego - dopytuję. - Nie mam odpowiedzi na to pytanie - odpowiada niewzruszony i ewidentnie niezainteresowany tematem chłopak.

Relacja w TV nie zrobiła wrażenia

Swobodnie spaceruję od jednej osoby do drugiej i zagaduję. Opinie zdecydowanej większości Ukraińców są do siebie bardzo podobne. W hali Dworca Zachodniego znajduje się duży telewizor i jest włączone TVP Info. "Konflikt na Morzu Azowskim. Rosja przejęła ukraińskie okręty" - grzmi czerwony pasek, a kolejni eksperci analizują sytuację na wschód od Polski.

"Możliwe, że to Ukraina pierwsza zaczęła"

- My to myślimy, że to wszystko i wyjątkowy stan, to na czas wyborów. Prezydent ma małe poparcie to próbuje różnych rzeczy. Przejdą wybory, to cała sprawa odpuści - mówią.