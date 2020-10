Zaprzysiężenie rządu. Już wiadomo, dlaczego Jarosław Kaczyński wyszedł wcześniej

Zaprzysiężenie rządu odbyło się we wtorek w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Po oficjalnej części uroczystości Jarosław Kaczyński wyszedł jako jeden z pierwszych. Jako jedyny nie uczestniczył w rozmowach kuluarowych i jako jedyny nie stanął do zbiorowego, pamiątkowego zdjęcia z Andrzejem Dudą. Komentatorzy zwracają uwagę również, że nie pożegnał się z prezydentem. To wzbudziło szereg pytań.