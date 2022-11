Zapracował się na śmierć. Wszystko przez szaleństwo Black Friday

Według informacji "The Sun" i "Daily Mirror" Warren Norton pracował jako kurier DPD przez dwa lata. Przed tegoroczną gorączką Black Friday w magazynach piętrzyły się paczki, a kurierzy w rozmowach z brytyjskimi mediami przyznali, że firma zachęcała ich do dłuższych godzin pracy. Zmarły kurier miał korzystać z tej opcji i pracować 14 godzin dziennie (od 6 rano do 20) przez siedem dni w tygodniu, miał dzięki temu zarabiać 120 funtów dziennie.