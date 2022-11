Porażający widok w Westminster Hall po pogrzebie Elżbiety II

250 tysięcy par nóg przeszło przez Westminster Hall

Ćwierć miliona żałobników pojawiło się w Westminster Hall, by wewnątrz zabytkowego budynku oddać hołd zmarłej królowej. Kolejka do trumny ciągnęła się kilometrami. Niektórzy musieli czekać nawet kilkanaście godzin. Aby uchronić przed zniszczeniem cenną posadzkę z piaskowca z Yorkshire, organizatorzy ceremonii podjęli środki ochronne w postaci przyklejonych do podłogi dywanów, jednak i tak nie uniknięto nieodwracalnych zniszczeń.