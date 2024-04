Zapowiadają tłumy na ulicach. "Warszawa będzie zablokowana"

Przewodniczący śląskiej "S" zapowiada też w rozmowie z WP ważną obywatelską inicjatywę. - Protest to preludium do tego, co postanowiliśmy. Mam na myśli rozpoczęcie zbierania podpisów pod referendum w sprawie Zielonego Ładu. Chcemy zmusić polityków, aby dokonali głębokiej rewizji, a najlepiej, żeby wyrzucili go do kosza - mówi Kolorz.