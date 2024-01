Zapora na granicy nie działa? Niepokojący raport

Na raport, bez wskazania źródła, powołała się "Gazeta Wyborcza" w tekście z końca września 2023 roku. Teraz dziennikarze gazety ujawniają, że był to raport Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej zatytułowany: "Presja migracyjna z Białorusi do Polski, Litwy i Łotwy na granicy zielonej w okresie od 1 stycznia do 17 września 2023 r.".