Zapomnijcie o upałach i pożegnajcie lato. Nowa pogoda długoterminowa

Pogoda na najbliższe dni

Na słoneczną pogodę nie ma co liczyć w najbliższych dniach. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na wschodzie przelotny deszcz, a po południu od zachodu postępujące słabe opady jednostajnego deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 23 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 95 km/h.