Zaplecze PiS nie wybaczy Kaczyńskiemu dymisji Macierewicza? "Jesteśmy zbulwersowani"

Mocno wspierający PiS członkowie Klubów "Gazety Polskiej" są oburzeni dymisją Antoniego Macierewicza. W internecie pojawiły się nawet głosy, by zbojkotować środową miesięcznice smoleńską. Prezes klubów Ryszard Kapuściński w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że jest zbulwersowany zmianą na stanowisku szefa MON.

Bardzo źle ocenia jednak decyzję o odwołaniu ze stanowiska ministra obrony. - Jestem zbulwersowany tą sytuacją i większość członków klubów także. Jak można było zdjąć ze stanowiska Antoniego Macierewicza? To był najlepszy minister. Nasze środowisko zawsze go bardzo popierało. Nie rozumiemy tej decyzji – mówi Kapuściński.

Kapuściński nie chce - póki co – deklarować, czy będzie jeszcze głosował na Andrzeja Dudę. - Nie mówmy o tym, co będzie za kilka lat. Jeszcze wiele może się zmienić. Nie wiadomo, kto będzie startował w wyborach prezydenckich – tłumaczy. I dodaje: - Widocznie redaktor Sakiewicz ma jakieś informacje na ten temat. Nie wiem, skąd pochodzą. PiS na pewno straci na tej dymisji. Część wyborców popierających Antoniego Macierewicza odwróci się od tej partii. Ale może Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi o to, by pozyskać elektorat centrowy.