Zaplanowali uprowadzenie 22-latka. Grozi im nawet 15 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z komendy na Pradze Północ i funkcjonariusze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw od razu przystąpili do działania. W międzyczasie dostali zgłoszenie od 22-letniego mężczyzny, który zeznał, że został uprowadzony i okradziony. Powiedział także, że napastnicy obezwładnili go gazem i przydusili. Zabrali również saszetkę, w której było 140 tys. złotych. Następnie porzucili go na przystanku autobusowym i odjechali. Młody mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń.