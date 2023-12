44-latek zatrzymany. Policja zdradza szczegóły

Policja zatrzymała Maksymiliania Faściszewskiego, który ranił dwóch funkcjonariuszy i był poszukiwany. Zlokalizowali go policjanci z Dolnego Śląska. - Zauważyli go i pobiegli za meżczyzną. Nie chciał się dać zatrzymać, próbował uciec. Został obezwładniony i zatrzymany. W tej chwili przebywa w policyjnym areszcie - powiedział rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dutkowiak.