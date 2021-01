Zapisy na szczepienia COVID-19 ruszyły. Seniorzy oburzeni. "Infolinia to fikcja literacka"

Zapisy na szczepienia COVID-19 w grupie 70+ ruszyły. Od godziny 6 rano w piątek 22 stycznia przed punktami POZ stoją kolejki, a infolinia NFZ pęka w szwach. Swojego oburzenia nie kryją sami seniorzy, dla których już teraz brakuje szczepionek. - Od godziny 6 dzwoniłam na infolinię. Słyszałam, że nie mogą mnie połączyć - mówi jedna z kobiet w rozmowie z Wirtualną Polską. - Ta infolinia jest fikcją literacką. Po dwóch sekundach się rozłącza i jest komunikat: połącz się z biurem obsługi klienta. Jakim, do licha? Jaki numer? - dodaje druga seniorka. 70-latkowie wprost mówią o "zamieszaniu", olbrzymich kolejkach i przepełnionych przychodniach. - Stałam dziś tu około godziny. To i tak niedługo. Każdy chce się szczepić, a jest zamieszanie - tłumaczy jedna z osób i podkreśla, że tylko dzięki przyjściu do przychodni udało jej się zapisać na "listę rezerwową". Jak dodała, na całym Mazowszu nie ma już szczepionek.

