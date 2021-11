Zapadł wyrok w sprawie śmierci potrąconej dziennikarki

Oskarżeni potraktowani łagodnie

Wyrok nie jest jednak najsurowszy, co są uzasadnił dotychczasową postawą oskarżonych. Żadne z nich nie był dotychczas karane, oboje przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Co więcej oboje oskarżeni wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze.